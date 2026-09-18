В казанском зоопарке показали видео с прибывшими из Намибии жирафами

Опубликованы кадры прибывших из Намибии в Казань жирафов В казанском зоопарке показали видео с прибывшими из Намибии жирафами

Москва18 сен Вести.Появились кадры с жирафами, прибывшими в Казанский зооботсад из Намибии. Видео публикует ИС "Вести".

Как сообщалось ранее, животных доставили в Казань этой ночью. Одному из них уже дали имя – его назвали Батыром.

Сейчас жирафы осваиваются на новом месте. Как заверил мэр Казани Ильсур Метшин, здесь у них есть все необходимое: обученные специалисты и комфортные условия. Казань станет третьим зоопарком в мире, где есть редкие ангольские жирафы: до этого они жили только в зоопарках ОАЭ и Египта.