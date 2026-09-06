Амурские тигры в дикой природе обычно живут не более 10-12 лет

Эксперт: амурские тигры редко становятся долгожителями Амурские тигры в дикой природе обычно живут не более 10-12 лет

Москва6 сен Вести.В дикой природе амурские тигры живут в среднем 10–12 лет, среди них мало долгожителей. Об этом сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. По его словам, короткая продолжительность жизни связана с постоянными травмами.

Обычно эти хищники в дикой природе живут 10-12 лет, потом, ввиду накопленных травм, потери физиологического здоровья, либо от лап своих сородичей они погибают отметил Арамилев

Однако редкие исключения все же случаются. Так, недавно в Приморье фотоловушка зафиксировала тигров-долгожителей: 15-летнюю самку и 11-летнего самца.

Эксперт добавил, что самки живут дольше самцов. Тигрицы более осторожные и реже вступают в рискованные схватки за территорию.

Сегодня в России насчитывается около 750 амурских тигров. Этот вид занесен в Международную Красную книгу.