Москва7 нояВести.В Иркутском зоопарке умер лев Гоша, ему был 21 год. Об этом сообщили в Telegram-канале учреждения.
Ушла целая эпоха, мы прощаемся с нашим легендарным львом Гошей. Это старость, с которой уже ничего нельзя было поделать. Ему недавно (в конце октября) исполнился 21 год, и это практически рекордный возраст для льваговорится в сообщении
Хищник появился в зоопарке весной 2006 года, когда ему было три месяца. Тогда он приехал туда на лечение, был очень болен, у него отказывали лапы.
Благодаря работе специалистов, которые консультировались, в том числе, с ветеринарами из самых крупных зоопарков России, Гоша не только выжил и окреп, но и прожил весьма долгую жизнь – по человеческим меркам около 130 лет.