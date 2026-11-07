В Иркутском зоопарке умер знаменитый лев Гоша В Иркутском зоопарке в возрасте 21 года умер лев Гоша

Москва7 ноя Вести.В Иркутском зоопарке умер лев Гоша, ему был 21 год. Об этом сообщили в Telegram-канале учреждения.

Ушла целая эпоха, мы прощаемся с нашим легендарным львом Гошей. Это старость, с которой уже ничего нельзя было поделать. Ему недавно (в конце октября) исполнился 21 год, и это практически рекордный возраст для льва говорится в сообщении

Хищник появился в зоопарке весной 2006 года, когда ему было три месяца. Тогда он приехал туда на лечение, был очень болен, у него отказывали лапы.

Благодаря работе специалистов, которые консультировались, в том числе, с ветеринарами из самых крупных зоопарков России, Гоша не только выжил и окреп, но и прожил весьма долгую жизнь – по человеческим меркам около 130 лет.