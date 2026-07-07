Бегемот Миля умерла в зоопарке Калининграда от патологии печени В зоопарке Калининграда из-за проблем с печенью умерла бегемот Миля

Москва7 июл Вести.В зоопарке Калининграда умерла бегемот Миля, ей было 25 лет. О трагическом известии сообщила пресс-служба Калининградского зоопарка в Telegram-канале.

Миля почувствовала себя плохо в конце июня​​​.

К сожалению, чуда не случилось. 6 июля бегемот Миля пала сказано в сообщении

Точную причину ее смерти можно будет назвать после проведения анализов и консультаций со специалистами из других зоопарков, в том числе за рубежом.

По предварительным данным, Миля умерла от хронического заболевания - патологии печени и печеночной недостаточности. Кроме того, врачи обнаружили у парнокопытного серьезные патологические изменения в поджелудочной железе и легких.

Заболевание Мили протекало бессимптомно и проявилось только в терминальной стадии, когда спасти Милю уже не смогли.