Москва7 июлВести.В зоопарке Калининграда умерла бегемот Миля, ей было 25 лет. О трагическом известии сообщила пресс-служба Калининградского зоопарка в Telegram-канале.
Миля почувствовала себя плохо в конце июня.
К сожалению, чуда не случилось. 6 июля бегемот Миля паласказано в сообщении
Точную причину ее смерти можно будет назвать после проведения анализов и консультаций со специалистами из других зоопарков, в том числе за рубежом.
По предварительным данным, Миля умерла от хронического заболевания - патологии печени и печеночной недостаточности. Кроме того, врачи обнаружили у парнокопытного серьезные патологические изменения в поджелудочной железе и легких.
Заболевание Мили протекало бессимптомно и проявилось только в терминальной стадии, когда спасти Милю уже не смогли.