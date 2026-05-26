Ливни в Туапсинском районе подмыли набережную и завалили камнями дороги В Джубге из-за залповых ливней размыло часть набережной

Москва26 мая Вести.Сильные осадки, обрушившиеся на Туапсинский округ, не обошли стороной и Джубгу. На центральном пляже поселка потоки воды размыли участок набережной. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

С дорожного полотна федеральной трассы уже убрали камни, которые вынесло ливневой водой. Расчистка улиц Кооперативной, Лаврова, Звездной и микрорайона Восток пока продолжается. Жилые строения от подтоплений не пострадали.

В бухте Инал непогода повалила деревья и легкие торговые конструкции. Из-за того, что вода в реке Малый Бжид поднялась, валежником забило пролет моста - сотрудники спасательной службы уже устранили затор.

По прогнозам, дожди не прекратятся и завтра. На море ожидается шторм с волнами высотой до двух метров.