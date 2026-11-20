Москва20 нояВести.Великобритания исключила газовоз LNG Soars из списка антироссийских санкций. Об этом МИД Соединенного Королевства проинформировал на официальном сайте ведомства.
В уведомлении британского Форин-офис поясняется, что "отмена санкционной записи" означает именно исключение судна для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) из списка санкций против РФ.
Следующая запись аннулирована и больше не подпадает под действие перечисленных санкций – "судно LNG SOARS, уникальный идентификатор RUS3470"отмечается в уведомлении
Причины, побудившие британских дипломатов принять такое решение, не объясняются.
Газовоз LNG SOARS был построен в 2006 году. Он попал под британские рестрикции 24 февраля 2026 года вместе с полусотней других судов.
Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен включить в свой 22-й пакет антироссийских санкций 65 судов так называемого "российского теневого флота". Утвердить новые санкции Брюссель планирует в декабре. В новый пакет европейских рестрикций также планируется включить запрет на въезд на территорию стран Евросоюза бывших участников российской специальной военной операции (СВО).