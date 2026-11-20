Лондон исключил из списка санкций против России газовоз Soars Великобритания исключила из списка санкций российский газовоз Soars

Москва20 ноя Вести.Великобритания исключила газовоз LNG Soars из списка антироссийских санкций. Об этом МИД Соединенного Королевства проинформировал на официальном сайте ведомства.

В уведомлении британского Форин-офис поясняется, что "отмена санкционной записи" означает именно исключение судна для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) из списка санкций против РФ.

Следующая запись аннулирована и больше не подпадает под действие перечисленных санкций – "судно LNG SOARS, уникальный идентификатор RUS3470" отмечается в уведомлении

Причины, побудившие британских дипломатов принять такое решение, не объясняются.

Газовоз LNG SOARS был построен в 2006 году. Он попал под британские рестрикции 24 февраля 2026 года вместе с полусотней других судов.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен включить в свой 22-й пакет антироссийских санкций 65 судов так называемого "российского теневого флота". Утвердить новые санкции Брюссель планирует в декабре. В новый пакет европейских рестрикций также планируется включить запрет на въезд на территорию стран Евросоюза бывших участников российской специальной военной операции (СВО).