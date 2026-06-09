Москва9 июнВести.Ведущие Евгений Попов и Ольга Скабеева опубликовали сгенерированный нейросетью ролик с участием лидеров западных стран, смотрящих программу "60 минут" на телеканале "Россия".
В коротком видео "появляются" президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие политики.
Самая прогрессивная и модная программа на российском ТВ! Самая смелая и веселаянаписала телеведущая, отметив, что создатели программы ценят каждого зрителя
Ранее сообщалось, что программа "60 минут" победила в двух номинациях национальной телевизионной премии ТЭФИ-2026.