Ведущие "60 минут" показали сгенерированный ролик с участием мировых лидеров

Макрон опешил, Стармер в панике: реакция мировых политиков на "60 минут" Ведущие "60 минут" показали сгенерированный ролик с участием мировых лидеров

Москва9 июн Вести.Ведущие Евгений Попов и Ольга Скабеева опубликовали сгенерированный нейросетью ролик с участием лидеров западных стран, смотрящих программу "60 минут" на телеканале "Россия".

В коротком видео "появляются" президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие политики.

Самая прогрессивная и модная программа на российском ТВ! Самая смелая и веселая написала телеведущая, отметив, что создатели программы ценят каждого зрителя

Ранее сообщалось, что программа "60 минут" победила в двух номинациях национальной телевизионной премии ТЭФИ-2026.