Девятилетний школьник из Китая побил мировой рекорд по сборке кубика Рубика

Мальчик из Китая установил новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика Девятилетний школьник из Китая побил мировой рекорд по сборке кубика Рубика

Москва15 окт Вести.Мальчик из Китая по имени Гэн Сюаньи установил новый мировой рекорд по скоростной сборке классического кубика Рубика, справившись с головоломкой за 2,51 секунды. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Свое новое достижение юный спидкубер продемонстрировал на соревнованиях Guangzhou Grand Open 2026.

Гэн Сюаньи превзошел предыдущее мировое достижение, принадлежавшее поляку Теодору Зайдеру (2,76 секунды).

Гэн Сюаньи вернул себе рекорд на чемпионате Guangzhou Grand Open 2026 в Китае сказано в материале

Ранее ИС "Вести" рассказывала, как появилась знаменитая головоломка.