Японец Кавано установил первый мировой рекорд в марафонской ходьбе

Марафонец показал рекордное время на турнире в Такахате Японец Кавано установил первый мировой рекорд в марафонской ходьбе

Москва25 окт Вести.Японский спортсмен Масатора Кавано установил первый мировой рекорд в марафонской ходьбе, преодолев дистанцию в 42 километра 195 метров за 2 часа 55 минут 14 секунд на Всеяпонском турнире в поселке Такахата.

Результат 28-летнего атлета оказался на 1 минуту 16 секунд быстрее базового норматива Всемирной легкоатлетической ассоциации, составляющего 2 часа 56 минут 30 секунд.

Кавано является серебряным призером чемпионата мира 2022 года и бронзовым медалистом мирового первенства 2023 года в ходьбе на 35 километров.

На том же турнире австралийка Ребекка Хендерсон обновила мировой рекорд в марафонской ходьбе среди женщин, показав время 3 часа 14 минут 52 секунды.