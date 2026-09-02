Пожилой американец прошел тропу длиной около 3,5 тыс. км и установил рекорд AP: 91-летний американец поставил рекорд, пройдя тропу длиной около 3,5 тыс. км

Москва2 сен Вести.Американец Дейл Сандерс, которому 91 год, установил рекорд, перейдя пешеходный Аппалачскую тропу длиной около 3,5 тысячи километров. Об этом пишет Associated Press.

Тропа пролегает через горную систему Аппалачи на востоке США. Сандерс стартовал 6 сентября 2025 года в штате Западная Вирджиния и финишировал 31 августа 2026 года на вершине горы Катадин в штате Мэн.

Примечательно, что американец преодолевает этот маршрут не в первый раз. В 2017 году, в возрасте 82 лет, он уже устанавливал рекорд как старейший пеший турист, покоривший эту тропу. Однако спустя четыре года его результат "побил" собственный друг.

Сандерс упал 71 раз, вернув себе рекорд как старейший хайкер, который прошел Аппалачскую тропу говорится в публикации

Сам Сандрес поделился в разговоре с агентством, что шесть из этих падений были серьезными, в одном случае ему даже потребовалась госпитализация.