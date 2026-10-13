Марсоход NASA Perserverance установил рекорд по пройденному пути Марсоход NASA Perseverance установил новый рекорд по пройденному расстоянию

Москва13 окт Вести.С момента посадки в 2021 году марсоход NASA Perseverance проехал по Марсу 45,2 км, установив новый рекорд. Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA.

В материале сказано, что аппарат превзошел достижение марсохода Opportunity, которое за 2004–2018 годы составило 45,16 км.

Как отмечает Лаборатория, оборудование и научные приборы Perseverance в отличном состоянии, резервные системы исправны. По недавней оценке, марсоход способен работать как минимум до 2030-х годов.

Марсоход Mars 2020 Perseverance ищет признаки древней микробной жизни, чтобы продвинуть исследование NASA сказано в сообщении на сайте science.nasa.gov

Ключевую роль в миссии играет автономная навигация: примерно 90% маршрутов аппарат проходит сам. Он делает стереоснимки, строит трехмерную карту местности и выбирает безопасный путь. Прежним марсоходам, в отличие от Perseverance, приходилось останавливаться для планирования дальнейшего движения.

В настоящее время марсоход изучает район у кратера Езеро. По предположениям, миллиарды лет назад там находилось озеро. Одним из главных результатов миссии стало обнаружение признаков, возможно, свидетельствующих о древней микробной жизни. Однако доставку собранных образцов на Землю пока приостановили из-за дороговизны.

Ранее СМИ передавали, что ученые из Китая и США обнаружили космическую "фабрику золота" в Млечном Пути.