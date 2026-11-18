Москва18 нояВести.Космический зонд "Вояджер-1" стал первым аппаратом в истории, которому удалось преодолеть расстояние в одни световые сутки (26 миллионов километров). Об этом заявил в соцсети X глава NASA Джаред Айзекман.
Аппарат продолжает свой полет через межзвездное пространство со скоростью около 61 155 километров в час, добавил Айзекман.
"Вояджер-1" теперь находится на расстоянии одного светового дня от Земли. Это выдающееся достижение - особенно если учесть, что космический аппарат был создан руками человека и запущен почти 50 лет назаднаписал он
Глава NASA призвал задуматься, чего человечеству удалось достичь с технологиями прошлого, а затем осмыслить, куда люди должны стремиться продвинуться сегодня, располагая современными инструментами, ресурсами и амбициями.
Зонд "Вояджер-1" был запущен в космос 5 сентября 1977 года для исследования Сатурна, Юпитера и других объектов Солнечной системы. 25 августа 2012 года он вышел в межзвездное пространство. На борту аппарата прикреплен футляр с пластиной из золота, на которой указана информация о местонахождении Земли, а также записан ряд звуков и изображений.