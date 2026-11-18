Зонд "Вояджер-1" удалился от Земли на одни световые сутки Зонд "Вояджер-1" преодолел расстояние в одни световые сутки за 49 лет

Москва18 ноя Вести.Космический зонд "Вояджер-1" стал первым аппаратом в истории, которому удалось преодолеть расстояние в одни световые сутки (26 миллионов километров). Об этом заявил в соцсети X глава NASA Джаред Айзекман.

Аппарат продолжает свой полет через межзвездное пространство со скоростью около 61 155 километров в час, добавил Айзекман.

"Вояджер-1" теперь находится на расстоянии одного светового дня от Земли. Это выдающееся достижение - особенно если учесть, что космический аппарат был создан руками человека и запущен почти 50 лет назад написал он

Глава NASA призвал задуматься, чего человечеству удалось достичь с технологиями прошлого, а затем осмыслить, куда люди должны стремиться продвинуться сегодня, располагая современными инструментами, ресурсами и амбициями.

Зонд "Вояджер-1" был запущен в космос 5 сентября 1977 года для исследования Сатурна, Юпитера и других объектов Солнечной системы. 25 августа 2012 года он вышел в межзвездное пространство. На борту аппарата прикреплен футляр с пластиной из золота, на которой указана информация о местонахождении Земли, а также записан ряд звуков и изображений.