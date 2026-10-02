Киргизия запустила в космос свой первый спутник Первый спутник Киргизии выведен на орбиту Земли

Москва2 окт Вести.Киргизия впервые в истории запустила в космос собственный спутник. Об этом сообщила администрация президента страны Садыра Жапарова в Telegram.

Запуск спутника состоялся 1 октября и был произведен с военно-воздушной базы Ванденберг в штате Калифорния с использованием ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Жапаров, находящийся с визитом в США, принял участие в церемонии запуска.

Спутник был доставлен на орбиту ракетой-носителем в составе группы космических аппаратов. Управлением им будет осуществляться из центра, расположенного в Бишкеке.

Аппарат запущен с целью мониторинга сельскохозяйственных земель, ледников, водоемов, лесов, пастбищ, а также для отслеживания изменений в природных экосистемах, выявления незаконного использования недр и несанкционированных свалок.

Ранее сообщалось о планах ЕС нарастить в шесть раз количество спутников на орбите Земли к 2034 году. По словам еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса, число правительственных спутников должно составить около 630, а аппаратов военного назначения – порядка 300.