Эксперт: Киргизия не станет союзницей США после заявлений о "новой главе" Заявления о "новой главе" не означают сближения Киргизии с США

Москва26 сен Вести.Политические заявления о начале "новой главы" в отношениях Киргизии и США не означают автоматического превращения республики в союзницу Вашингтона. Об этом журналисту ИС "Вести" Роберту Францеву заявил директор по развитию Института стратегических и академических исследований Кубатбек Рахимов.

Поводом для заявлений о "новой главе" послужил визит президента Киргизии Садыра Жапарова в США, где он провел встречу с губернатором штата Юта Спенсером Коксом и главой Сената Стюартом Адамсом. По мнению властей республики, эта поездка "ставит точку в разговорах об изоляции" и открывает принципиально новый этап отношений с США. Однако Рахимов придерживается иного мнения.

В политике и в дипломатии есть такое понятие, как общие фразы, общая вежливость. Когда говорят про какую-то новую главу, нужно понимать, что это как бы бесконечная книга. Очень сложно, на мой взгляд, вообще предположить картину, что Кыргызстан после такого заявления в одночасье становится союзником США, потому что есть реалии. В рамках этих реалий наши истинные союзники – это, конечно же, Российская Федерация, наши союзнические обязательства внутри ОДКБ, ЕС, СНГ и наши партнерские отношения с Китаем. Да, конечно, у Америки есть интересы в регионе Центральной Азии: это редкоземельные металлы, в первую очередь, это транспортные коридоры. Здесь приоритет, конечно, отдается нашим соседям – это Узбекистан и Казахстан. Большая часть ключевых проектов в Кыргызстане контролируется странами ШОС. Те проекты, которые обозначены как американские, мягко говоря, либо неокупаемые, либо носят характер такой достаточно размытый пояснил эксперт

По сообщению киргизских СМИ, лидер республики предложил рассмотреть открытие прямых рейсов между Киргизией и США, а также пригласил губернатора штата ЮТА посетить Киргизию.