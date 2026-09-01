Москва1 сенВести.Горная вершина высотой 4050 метров в Киргизии получила название "Пик Шанхайской организации сотрудничества" (ШОС), сообщает пресс-служба президента Киргизии Садыра Жапарова на официальном сайте.
Жапаров подписал указ "О присвоении безымянной горной вершине высотой 4 тысячи и 50 метров, находящейся в государственном природном парке "Ала-Арча" Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики, географического названия "Пик Шанхайской организации сотрудничества"говорится в сообщении
Решение принято в связи с 25-летием со дня образования ШОС и проведением в Бишкеке Совета глав государств-участников объединения.
Указ Жапарова предписывает в течение 3 месяцев разработать проект переименования пика, чтобы внести закон на согласование в парламент страны.
Во вторник президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС подчеркнул, что организация за четверть века превратилась во влиятельный центр многополярного мира.