Безымянную гору в Киргизии назвали "Пиком ШОС" Горная вершина в Киргизии получила название "Пик ШОС"

Москва1 сен Вести.Горная вершина высотой 4050 метров в Киргизии получила название "Пик Шанхайской организации сотрудничества" (ШОС), сообщает пресс-служба президента Киргизии Садыра Жапарова на официальном сайте.

Жапаров подписал указ "О присвоении безымянной горной вершине высотой 4 тысячи и 50 метров, находящейся в государственном природном парке "Ала-Арча" Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики, географического названия "Пик Шанхайской организации сотрудничества" говорится в сообщении

Решение принято в связи с 25-летием со дня образования ШОС и проведением в Бишкеке Совета глав государств-участников объединения.

Указ Жапарова предписывает в течение 3 месяцев разработать проект переименования пика, чтобы внести закон на согласование в парламент страны.

Во вторник президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС подчеркнул, что организация за четверть века превратилась во влиятельный центр многополярного мира.