Москва1 сенВести.Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) признают нарушение в предоставлении несанкционированных услуг спутникового интернета на территории стран-членов без лицензии. Соответствующий текст декларации опубликован на сайте Кремля.
Уточняется, что соответствующие действия являются нарушением международных прав в области электросвязи.
Предоставление несанкционированных услуг спутникового интернета на территориях государств-членов без получения соответствующей лицензии и/или разрешения их компетентных национальных органов является нарушениемотмечается в документе
31 августа президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию с рабочим визитом, в том числе для участия в саммите ШОС. Основное заседание Совета глав государств проходит 1 сентября в Бишкеке.