ШОС признал нарушением предоставление услуг спутникового интернета без лицензии ШОС признает предоставление услуг спутникового интернета без лицензии нарушением

Москва1 сен Вести.Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) признают нарушение в предоставлении несанкционированных услуг спутникового интернета на территории стран-членов без лицензии. Соответствующий текст декларации опубликован на сайте Кремля.

Уточняется, что соответствующие действия являются нарушением международных прав в области электросвязи.

Предоставление несанкционированных услуг спутникового интернета на территориях государств-членов без получения соответствующей лицензии и/или разрешения их компетентных национальных органов является нарушением отмечается в документе

31 августа президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию с рабочим визитом, в том числе для участия в саммите ШОС. Основное заседание Совета глав государств проходит 1 сентября в Бишкеке.