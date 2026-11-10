Airbus 350 поставил мировой рекорд, пролетев без посадки из Мельбурна в Тулузу

Самолет Airbus 350 поставил мировой рекорд, пролетев без посадки более 24 часов Airbus 350 поставил мировой рекорд, пролетев без посадки из Мельбурна в Тулузу

Москва10 ноя Вести.Пассажирский самолет Airbus A350-1000ULR побил мировой рекорд по продолжительности беспосадочного полета для гражданских воздушных судов, отмечает Книга рекордов Гиннесса.

Airbus A350-1000ULR совершил 27 июля 2026 года тестовый беспосадочный полет из Австралии (Мельбурн) во Францию (Тулуза)​​​.

Борт преодолел 12460 морских миль (23075,92 км), длительность полета составила 24 часа 24 минуты.

Рейс Airbus из Мельбурна в Тулузу побил мировой рекорд по дальности полета самолета гражданской авиации отмечает Книга рекордов Гиннесса

На борту самолета находились 13 человек.

Предыдущим рекордом в гражданской авиации стал полет длительностью более 18 часов самолета авиакомпании Singapore Airlines из Сингапура в Нью-Йорк.