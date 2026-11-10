Москва10 нояВести.Пассажирский самолет Airbus A350-1000ULR побил мировой рекорд по продолжительности беспосадочного полета для гражданских воздушных судов, отмечает Книга рекордов Гиннесса.
Airbus A350-1000ULR совершил 27 июля 2026 года тестовый беспосадочный полет из Австралии (Мельбурн) во Францию (Тулуза).
Борт преодолел 12460 морских миль (23075,92 км), длительность полета составила 24 часа 24 минуты.
Рейс Airbus из Мельбурна в Тулузу побил мировой рекорд по дальности полета самолета гражданской авиацииотмечает Книга рекордов Гиннесса
На борту самолета находились 13 человек.
Предыдущим рекордом в гражданской авиации стал полет длительностью более 18 часов самолета авиакомпании Singapore Airlines из Сингапура в Нью-Йорк.