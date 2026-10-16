Британка в 99 лет пролетела на крыле самолета и установила мировой рекорд

99-летняя британка установила мировой рекорд, совершив полет на крыле самолета Британка в 99 лет пролетела на крыле самолета и установила мировой рекорд

Москва16 окт Вести.Британка Хельга Даффи в 99 лет побила абсолютный мировой рекорд. Она стала самым пожилым человеком, совершившим полет на крыле летящего самолета, пишет газета The Telegraph.

Хельга Даффи провела восемь минут [на крыле самолета], пристегнутая к биплану пишет газета

Идею проделать такой трюк женщине подсказал ночной дежурный дома престарелых, в котором она живет.

По данным издания, Даффи превзошла и абсолютный рекорд ветерана Второй мировой войны Гарри Хисмана: тот совершил полет на крыле биплана в мае в возрасте 98 лет.

На распространенных в СМИ кадрах видно, как Даффи стоит на крыльях биплана, удерживаемая специальной страховочной системой.

Я подумала, что это, пожалуй, мой последний шанс сделать что-то необычное. Полет на крыле мне предложил один из ночных дежурных. Я тогда даже понятия не имела, что это такое приводит слова Даффи газета

Благодаря этому трюку британка собрала более 2,1 тысячи долларов. Средства направлены службе санитарной авиации графства Уилтшир.