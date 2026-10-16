Москва16 октВести.Британка Хельга Даффи в 99 лет побила абсолютный мировой рекорд. Она стала самым пожилым человеком, совершившим полет на крыле летящего самолета, пишет газета The Telegraph.
Хельга Даффи провела восемь минут [на крыле самолета], пристегнутая к бипланупишет газета
Идею проделать такой трюк женщине подсказал ночной дежурный дома престарелых, в котором она живет.
По данным издания, Даффи превзошла и абсолютный рекорд ветерана Второй мировой войны Гарри Хисмана: тот совершил полет на крыле биплана в мае в возрасте 98 лет.
На распространенных в СМИ кадрах видно, как Даффи стоит на крыльях биплана, удерживаемая специальной страховочной системой.
Я подумала, что это, пожалуй, мой последний шанс сделать что-то необычное. Полет на крыле мне предложил один из ночных дежурных. Я тогда даже понятия не имела, что это такоеприводит слова Даффи газета
Благодаря этому трюку британка собрала более 2,1 тысячи долларов. Средства направлены службе санитарной авиации графства Уилтшир.