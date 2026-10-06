CBS: ученые изучат таинственный объект, который может быть самолетом Эрхарт

СМИ: ученые отправились изучать объект, который может быть самолетом Эрхарт CBS: ученые изучат таинственный объект, который может быть самолетом Эрхарт

Москва6 окт Вести.Группа исследователей в ходе экспедиции к острову Никумароро в Тихом океане собирается изучить объект, который может быть самолетом американской летчицы Амелии Эрхарт. Об этом сообщает CBS.

Эрхарт стала первой женщиной, перелетевшей через Атлантический океан. Она пропала в 1937 году во время попытки совершить кругосветный перелет вместе со своим штурманом Фредом Нунаном.

Группа исследователей из Университета Пердью и базирующегося в штате Орегон Археологического института Legacy направляется на Никумароро, чтобы изучить этот объект говорится в материале

Ученые намерены заснять объект, обследовать район с помощью магнитометров и гидролокаторов, поднять находку со дна и идентифицировать ее.

Ранее исследователи заявили, что располагают "очень вескими" доказательствами того, что объект может быть пропавшим бортом Эрхарт.