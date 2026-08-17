В Греции пожарные сняли грифа с крыла готовившегося к взлету самолета

В Греции гриф сел на крыло самолета и отказывался улетать В Греции пожарные сняли грифа с крыла готовившегося к взлету самолета

Москва17 авг Вести.Необычная спасательная операция прошла в аэропорту Ираклиона на греческом острове Крит. Пожарным пришлось снять с крыла самолета грифа, который забрался на борт воздушного судна перед вылетом и отказывался улетать. Об этом сообщает газета "Патрис".

Птицу заметил пилот самолета, готовившегося к взлету, после чего сообщил о необычном пассажире диспетчерам. Те вызвали сотрудников пожарной службы аэропорта.

Пожарные смогли поймать грифа с помощью куртки и перчаток. По данным издания, птица спокойно перенесла спасательную операцию и не оказала сопротивления.

После этого грифа доставили в безопасное место, где его передали специалистам для наблюдения.