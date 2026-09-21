Finnair запустит рейсы до Австралии длиной в сутки, чтобы не летать через Россию

Самолеты Finnair будут добираться до Австралии почти 24 часа Finnair запустит рейсы до Австралии длиной в сутки, чтобы не летать через Россию

Москва21 сен Вести.Финская авиакомпания Finnair с 25 октября запустит регулярные рейсы до австралийского города Мельбурн. Полет будет занимать почти 24 часа, так как самолетам придется огибать территорию России, сообщило издание Simple Flying.

На рейсах будут работать самолеты Airbus A350-900. До Мельбурна им топлива не хватит, поэтому лайнеры вынуждены будут дозаправляться в Бангкоке. При этом пассажирам не придется покидать самолет.

Мы ожидаем, что новый маршрут будет востребован у путешественников из Европы, направляющихся в Австралию, а также у австралийцев, изучающих Северную Европу и другие направления сообщила коммерческий директор Finnair Кристин Ровелли

Ранее гендиректор Finnair Туркка Куусисто пожаловался, что из-за потери доступа к российскому воздушному пространству перевозчик вынужден удлинять маршруты рейсов в Азию, в то время как китайские перевозчики продолжают летать через Россию.