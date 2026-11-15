SpaceX впервые смогла поймать корабль Starship после полета SpaceX впервые смогла захватить корабль Starship после испытательного полета

Москва15 ноя Вести.Американская компания SpaceX впервые успешно поймала космический корабль Starship с помощью башни Mechazilla, корабль вернулся с орбиты после испытательного полета, сообщает ТАСС.

[Платформа] Mechazilla поймала Starship отмечает SpaceX

Корабль Starship находился в полете примерно 22,5 часа. За это время он успешно вывел на орбиту 26 спутников Starlink версии V3 и совершил 14 оборотов вокруг Земли.

До этого компании удавалось успешно поймать только первую ступень ракеты - ускоритель Super Heavy, а сам корабль Starship совершал посадку на воду.

Во время 14-го испытательного запуска 28 сентября 2026 года корабль взорвался сразу после приводнения в Тихом океане.

SpaceX сообщила о планах поймать 13 ноября вторую ступень ракеты космической системы Starship во время 15-го испытательного запуска.

Тем не менее, SpaceX не смогла осуществить захват ускорителя с помощью башни Mechazilla. Компания намеревалась вернуть на базу в Техасе (США) обе ступени Starship, однако менее чем через 10 минут после старта отказалась от осуществления двойного захвата.