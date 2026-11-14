SpaceX не смогла захватить ступени Starship во время испытательного полета SpaceX не смогла осуществить двойной захват ступеней Starship

Москва14 ноя Вести.Компания SpaceX не смогла осуществить захват ускорителя с помощью башни Mechazilla в ходе 15-го испытательного полета системы Starship. Прямую трансляцию запуска компания вела на своем сайте.

SpaceX намеревалась вернуть на базу в Техасе (США) обе ступени космической системы Starship, однако менее чем через 10 минут после старта отказалась от осуществления двойного захвата.

Корабль Starship продолжил полет, а ускоритель из-за технических неполадок приводнился в Мексиканском заливе.

В SpaceX заверили, что испытание не представляло опасности, на случай нештатной обстановки разработан план безопасного досрочного завершения полета.

До этого компании удавалось успешно поймать только первую ступень - ускоритель Super Heavy, а сам корабль Starship совершал посадку на воду. Во время 14-го испытательного запуска 28 сентября аппарат взорвался сразу после приводнения в Тихом океане.