SpaceX попробует поймать вторую ступень Starship во время 15-го тестового полета SpaceX намерена поймать вторую ступень Starship в ходе 15-го тестового полета

Москва7 ноя Вести.Американская компания SpaceX попробует впервые поймать вторую ступень космической системы Starship в ходе 15-го испытательного пуска, сообщила пресс-служба компании.

Старт пока планируется на 13 ноября.

В ходе 15-го полета Starship совершит попытку возвращения на стартовую площадку говорится в сообщении

Корабль во время приземления будет пролетать над севером Мексики и югом штата Техас. На случай нештатной ситуации в SpaceX разработали план "безопасного досрочного завершения" полета.

В сентябре 2024 года SpaceX осуществила первый успешный захват первой ступени ракеты-носителя Super Heavy при помощи установки Mechazilla.