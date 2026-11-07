Москва7 нояВести.Американская компания SpaceX попробует впервые поймать вторую ступень космической системы Starship в ходе 15-го испытательного пуска, сообщила пресс-служба компании.
Старт пока планируется на 13 ноября.
В ходе 15-го полета Starship совершит попытку возвращения на стартовую площадкуговорится в сообщении
Корабль во время приземления будет пролетать над севером Мексики и югом штата Техас. На случай нештатной ситуации в SpaceX разработали план "безопасного досрочного завершения" полета.
В сентябре 2024 года SpaceX осуществила первый успешный захват первой ступени ракеты-носителя Super Heavy при помощи установки Mechazilla.