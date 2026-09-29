NASA отложило первый эксплуатационный полет корабля Starliner к МКС до 2028 года

В NASA назвали дату возможного запуска второго пилотируемого корабля Starliner NASA отложило первый эксплуатационный полет корабля Starliner к МКС до 2028 года

Москва29 сен Вести.Пилотируемый запуск корабля Starliner, который станет первым с 2024 года, намечен на 2028 год, сообщил глава NASA Джаред Айзекман. Соответствующее заявление он сделал во Флориде на совместной пресс-конференции с руководителем коммерческой программы корпорации Boeing Джоном Малхолландом.

Согласно планам ведомства, в 2027 году к Международной космической станции сперва отправится беспилотный Starliner, и только после этого осуществят запуск корабля с экипажем на борту.

Наш текущий план заключается в том, чтобы вернуть космонавтов в Starliner-2 к 2028 году заявил Айзекман

Он добавил, что подготовка к пилотируемому старту начнется после исправления замечаний к системам корабля. Командиром первого эксплуатационного экипажа назначен астронавт Вуди Хобург. Малхолланд, в свою очередь, отметил, что с учетом необходимого запаса времени корабль будет готов к миссии Starliner 2 к середине 2028 года.

Руководитель программы МКС в NASA Дана Вайгель уточнила, что агентство дополнительно направит около 359 миллионов долларов на модернизацию двигателей и бортовых систем Starliner, а также на сертификацию новой ракеты-носителя Vulcan Centaur.

NASA рассчитывало использовать Starliner максимум для шести миссий. Астронавты Барри Юджин Уилмор и Сунита Уильямс добрались до МКС на Starliner, который стартовал 5 июня 2024 года. Это был первый пилотируемый полет к станции корабля производства Boeing.

Уилмор и Уильямс возвратились на Землю весной 2025 года на корабле Crew Dragon компании SpaceX. С тех пор Starliner больше не использовался для полетов.