Москва25 сенВести.Миссия Crew-14, в состав которой входит российский космонавт Арутюн Кивирян, отправится в экспедицию на Международную космическую станцию не ранее 2027 года. Об этом сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Среди участников миссии, помимо россиянина, представлены астронавты NASA Кайла Баррон и Крис Берч, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Макото Сува.
Экипаж отправится на Международную космическую станцию не ранее весны 2027 года для длительной научной экспедицииговорится в сообщении
Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что вероятность сотрудничества России и США на околоземной орбите после МКС существует.