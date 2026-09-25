NASA: миссия Crew-14 отправится к МКС не ранее весны 2027 года

В NASA раскрыли, когда миссия Crew-14 с космонавтом Роскосмоса отправится к МКС NASA: миссия Crew-14 отправится к МКС не ранее весны 2027 года

Москва25 сен Вести.Миссия Crew-14, в состав которой входит российский космонавт Арутюн Кивирян, отправится в экспедицию на Международную космическую станцию не ранее 2027 года. Об этом сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Среди участников миссии, помимо россиянина, представлены астронавты NASA Кайла Баррон и Крис Берч, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Макото Сува.

Экипаж отправится на Международную космическую станцию не ранее весны 2027 года для длительной научной экспедиции говорится в сообщении

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что вероятность сотрудничества России и США на околоземной орбите после МКС существует.