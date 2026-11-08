Москва8 ноя Вести.Американская компания SpaceX впервые собирается поймать вторую ступень ракеты космической системы Starship во время 15-го испытательного запуска. Старт ракеты Super Heavy V3 назначен на 13 ноября, сообщила пресс-служба компании Илона Маска.

Корабль при приземлении пролетит над севером Мексики и югом Техаса. Компания заверила в безопасности испытания, на случай нештатной ситуации разработан план безопасного досрочного завершения полета.

В ходе 15-го полета Starship попытается вернуться на стартовую площадку... Предстоящий полет должен стать первым, в ходе которого и Starship, и Super Heavy вернутся на стартовую площадку для их захвата отмечается на сайте SpaceX

Starship за 22 полетных часа должна совершить примерно 14 оборотов вокруг Земли. Во время полета будут также запущены 26 спутников Starlink V3.

Ранее SpaceX успешно проводила лишь контролируемый захват первой ступени - ракеты-носителя Super Heavy, в то время как корабль Starship приводнялся. Во время 14-го испытательного полета Starship 28 сентября космический корабль взорвался вскоре после приводнения в Тихом океане. Компания пояснила, что такой исход не является признаком наличия проблем или провала миссии: Starship выполнил все основные задачи полета, кроме первоначально запланированных шести витков вокруг Земли. В полете корабль впервые полностью вышел на орбиту и успешно запустил 26 спутников Starlink нового поколения.

Starship – сверхтяжелая двухступенчатая ракета, которая на 50 метров длиннее и более чем в два раза шире Falcon 9. Если Falcon 9 может поднять 22,8 тонны груза, то 121-метровый Starship сможет выводить в космос до 150 тонн. При этом диаметр ракеты составляет девять метров. Илон Маск планирует использовать новую космическую систему для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и миссий на Луну и Марс. Ключевым достижением на пути к созданию надежной и быстро восстанавливаемой ракеты Starship является вертикальная посадка ее многоразовых ступеней – Super Heavy и самой Starship.

Первый успешный захват первой ступени ракеты-носителя Super Heavy при помощи установки Mechazilla был осуществлен в сентябре 2024 года.