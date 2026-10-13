Москва13 октВести.Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 27 спутников, которые войдут в состав глобальной сети интернет-покрытия Starlink, сообщает компания SpaceX в соцсети X.
Запуск прошел с базы ВВС США Vandenberg в Калифорнии в 17.28 по местному времени.
Подтверждаем развертывание 27 спутников Starlinkотмечает SpaceX
SpaceX – американская компания, производитель космической техники, основана Илоном Маском в 2002 году.
Starlink – спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке Земли.