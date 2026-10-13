Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 27 спутников Starlink SpaceX: ракета Falcon 9 доставила на орбиту 27 спутников Starlink

Москва13 окт Вести.Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 27 спутников, которые войдут в состав глобальной сети интернет-покрытия Starlink, сообщает компания SpaceX в соцсети X.

Запуск прошел с базы ВВС США Vandenberg в Калифорнии в 17​​​.28 по местному времени.

Подтверждаем развертывание 27 спутников Starlink отмечает SpaceX

SpaceX – американская компания, производитель космической техники, основана Илоном Маском в 2002 году.

Starlink – спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке Земли.