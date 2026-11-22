Space.com: запущенная SpaceX ракета нужна для вывода спутников Starshield Space.com: SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками Starshield

Москва22 ноя Вести.Американская компания SpaceX в рамках засекреченной миссии USSF-317 запустила ракету-носитель Falcon 9, предположительно, выведя на орбиту спутники для военной системы спутниковой связи Starshield, сообщает портал Space.com.

SpaceX сегодня вечером запустила засекреченную миссию для американских космических сил, отправив с центрального побережья Калифорнии на орбиту загадочный груз отмечает портал

По данным сайта SpaceX, запуск произведен 20 ноября в 20.20 по тихоокеанскому времени с базы военно-космических сил Ванденберг в штате Калифорния. Подробностей о полезной нагрузке ракеты компания не приводит.