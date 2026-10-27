Москва27 октВести.Украина с помощью американской компании SpaceX предпринимателя Илона Маска вывела на орбиту первый спутник собственной системы связи. Об этом пишет украинское издание LIGA.net.
Уточняется, что спутник уже проходит испытания и работает в рамках запланированной программы.
Украинский спутник Obria Nano начал работу на орбите … Запуск состоялся 1 октября 2026 года в рамках миссии SpaceX Transporter-18отмечается в Telegram-канале издания
Подчеркивается, что над спутником работала украинская компания Himera и датская GomSpace. Аппарат должен стать первым спутником в будущей украинской суверенной сети спутниковой связи.
26 октября издание The Independent писало, что президент США Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск окончательно отвернулись от Украины.