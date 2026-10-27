Украина запустила на ракете SpaceX первый спутник собственной системы связи

Украина запустила первый спутник связи на ракете SpaceX Маска Украина запустила на ракете SpaceX первый спутник собственной системы связи

Москва27 окт Вести.Украина с помощью американской компании SpaceX предпринимателя Илона Маска вывела на орбиту первый спутник собственной системы связи. Об этом пишет украинское издание LIGA.net.

Уточняется, что спутник уже проходит испытания и работает в рамках запланированной программы.

Украинский спутник Obria Nano начал работу на орбите … Запуск состоялся 1 октября 2026 года в рамках миссии SpaceX Transporter-18 отмечается в Telegram-канале издания

Подчеркивается, что над спутником работала украинская компания Himera и датская GomSpace. Аппарат должен стать первым спутником в будущей украинской суверенной сети спутниковой связи.

26 октября издание The Independent писало, что президент США Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск окончательно отвернулись от Украины.