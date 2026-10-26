The Independent: Трамп и Маск не желают победы Украины

The Independent: Трамп и Маск окончательно отвернулись от Украины The Independent: Трамп и Маск не желают победы Украины

Москва26 окт Вести.Американский лидер Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск окончательно отвернулись от Украины.

Об этом пишет издание The Independent.

Теперь можно с еще большей уверенностью утверждать: ни Илон Маск, ни Дональд Трамп не желают победы Украины говорится в публикации

Издание предупреждает, что страны Европы не смогут в полной мере заменить Вашингтон в вопросе поддержки Киева.

Евросоюз, как и прежде, действует слишком медленно, чтобы предотвратить окончательную катастрофу резюмировала газета

Ранее Маск заявил, что система связи Starlink должна оставаться гражданской, чтобы ее спутники не стали целью ударов. По словам предпринимателя, удар по спутникам сделает невозможным дальнейшее "использование космоса".