Москва26 октВести.Американский лидер Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск окончательно отвернулись от Украины.
Об этом пишет издание The Independent.
Теперь можно с еще большей уверенностью утверждать: ни Илон Маск, ни Дональд Трамп не желают победы Украиныговорится в публикации
Издание предупреждает, что страны Европы не смогут в полной мере заменить Вашингтон в вопросе поддержки Киева.
Евросоюз, как и прежде, действует слишком медленно, чтобы предотвратить окончательную катастрофурезюмировала газета
Ранее Маск заявил, что система связи Starlink должна оставаться гражданской, чтобы ее спутники не стали целью ударов. По словам предпринимателя, удар по спутникам сделает невозможным дальнейшее "использование космоса".