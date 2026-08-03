Пропавший марафонец Феррейра нашелся в Бразилии Пропавшего без вести участника ОИ в Токио марафонца Феррейру нашли в Бразилии

Москва3 авг Вести.Бразильский марафонец Даниэл Феррейра, который ранее пропал без вести в штате, нашелся и вернулся к матери. Об этом пишет газета Expressen.

Даниэль Феррейра ду Насименту найден на востоке Сан-Паулу в субботу (1 августа. – Прим. ред.). Говорят, что его узнал человек на улице, который сообщил в полицию. Затем они отвезли его в участок, где он воссоединился со своей матерью говорится в публикации

Марафонец, участвовавший в Олимпийских играх 2020 года в Токио, пропал 19 июня. По словам его матери, он покинул дом, имея при себе только черный рюкзак. После нескольких недель самостоятельных поисков семья обратилась в полицию. Его искали 44 дня. Подробности обстоятельств его исчезновения и последующего возвращения не разглашаются.