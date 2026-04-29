Москва29 апрВести.В Актюбинской области Казахстана, недалеко от границы с Оренбургской областью России, был обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил Telegram-канал Mash.
По его данным, утром местные жители услышали громкий звук падения тяжелого объекта в районе села Алимбетовка. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов Казахстана для выяснения обстоятельств случившегося.
О падении похожего на беспилотник объекта также сообщило издание Nur.kz. По информации журналистов, объект упал вне территории населенного пункта.
Департамент полиции Актюбинской области совместно с уполномоченными службами проводит проверочные мероприятия по факту обнаружения предметов, похожих на фрагменты от беспилотного летательного аппарата, в Каргалинском районеговорится в материале
Ранее Министерство обороны России сообщило, силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на среду, 29 апреля, обнаружили и ликвидировали 98 украинских дронов в небе над российскими регионами.