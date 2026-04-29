Mash: украинский беспилотник обнаружен у границы России и Казахстана

Mash: украинский беспилотник упал в Казахстане у границы с Россией Mash: украинский беспилотник обнаружен у границы России и Казахстана

Москва29 апр Вести.В Актюбинской области Казахстана, недалеко от границы с Оренбургской областью России, был обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, утром местные жители услышали громкий звук падения тяжелого объекта в районе села Алимбетовка. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов Казахстана для выяснения обстоятельств случившегося.

О падении похожего на беспилотник объекта также сообщило издание Nur.kz. По информации журналистов, объект упал вне территории населенного пункта.

Департамент полиции Актюбинской области совместно с уполномоченными службами проводит проверочные мероприятия по факту обнаружения предметов, похожих на фрагменты от беспилотного летательного аппарата, в Каргалинском районе говорится в материале

Ранее Министерство обороны России сообщило, силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на среду, 29 апреля, обнаружили и ликвидировали 98 украинских дронов в небе над российскими регионами.