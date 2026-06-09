Mash: умер Исус Христос из Казани Mash: в Казани скончался увлекавшийся эзотерикой Исус Христос

Москва9 июн Вести.Сменивший имя и ставший Исусом Христосом житель Казани скончался. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Он умер в своей квартире.

Тело 46-летнего мужчины обнаружили полицейские в квартире на улице Шамиля Усманова говорится в публикации

По данным канала, мужчина, настоящее имя которого Евгений Чекулаев, много пил и перестал выходить из дома. В какой-то момент соседи почувствовали неприятный запах и пожаловались. Сотрудники правоохранительных органов вскрыли двери и увидели тело.

В публикации подчеркивается, что смерть не носит криминальный характер – Чекулаев умер от болезни.

Мужчина сменил имя, когда увлекся эзотерикой и нумерологией. Его поступок вызвал негативную реакцию прокуратуры, и уже в феврале суд обязал Чекулаева получить новый паспорт в соответствии со свидетельством о рождении.