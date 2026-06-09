Москва9 июнВести.Сменивший имя и ставший Исусом Христосом житель Казани скончался. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Он умер в своей квартире.
Тело 46-летнего мужчины обнаружили полицейские в квартире на улице Шамиля Усмановаговорится в публикации
По данным канала, мужчина, настоящее имя которого Евгений Чекулаев, много пил и перестал выходить из дома. В какой-то момент соседи почувствовали неприятный запах и пожаловались. Сотрудники правоохранительных органов вскрыли двери и увидели тело.
В публикации подчеркивается, что смерть не носит криминальный характер – Чекулаев умер от болезни.
Мужчина сменил имя, когда увлекся эзотерикой и нумерологией. Его поступок вызвал негативную реакцию прокуратуры, и уже в феврале суд обязал Чекулаева получить новый паспорт в соответствии со свидетельством о рождении.