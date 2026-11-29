Москва29 нояВести.В Нижегородской области скончалась молодая женщина, мать троих детей, пишет KP.RU.
По сведениям издания, она покончила с собой. Трагедия произошла вскоре после семейного праздника – годовщины свадьбы, которую она отметила вместе с мужем.
В Нижегородской области женщина покончила с собой вскоре после годовщины свадьбыговорится в публикации
Причины самоубийства не может понять никто из близких, поскольку окружению казалось, что в этой семье все благополучно.
Обстоятельства произошедшего пока неизвестны.