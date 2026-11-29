Под Нижним Новгородом мать троих детей покончила с собой после годовщины свадьбы

Мать троих детей нашли мертвой после семейного праздника в Нижегородской области Под Нижним Новгородом мать троих детей покончила с собой после годовщины свадьбы

Москва29 ноя Вести.В Нижегородской области скончалась молодая женщина, мать троих детей, пишет KP.RU.

По сведениям издания, она покончила с собой. Трагедия произошла вскоре после семейного праздника – годовщины свадьбы, которую она отметила вместе с мужем.

В Нижегородской области женщина покончила с собой вскоре после годовщины свадьбы говорится в публикации

Причины самоубийства не может понять никто из близких, поскольку окружению казалось, что в этой семье все благополучно.

Обстоятельства произошедшего пока неизвестны.