Тела еще двух погибших при ударе дрона по дому обнаружили в Белгородской области

После атаки БПЛА в Белгородской области нашли тела жены и дочери погибшего Тела еще двух погибших при ударе дрона по дому обнаружили в Белгородской области

Москва14 ноя Вести.Тела еще двух погибших обнаружили в поселке Пролетарский Ракитянского округа в Белгородской области, где произошла атака беспилотника ВСУ на частный дом. Об этом сообщили в оперштабе региона в MAX.

Сначала стало известно об одном погибшем мужчине. Позже выяснилось, что на месте происшествия были обнаружены тела его жены и 24-летней дочери.

На месте происшествия обнаружены супруга погибшего и их 24-летняя дочь. Приносим самые искренние соболезнования родным и близким погибших отмечается в заявлении

Еще один человек получил ранения. Дом разрушен.