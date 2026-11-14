Москва14 нояВести.Тела еще двух погибших обнаружили в поселке Пролетарский Ракитянского округа в Белгородской области, где произошла атака беспилотника ВСУ на частный дом. Об этом сообщили в оперштабе региона в MAX.
Сначала стало известно об одном погибшем мужчине. Позже выяснилось, что на месте происшествия были обнаружены тела его жены и 24-летней дочери.
На месте происшествия обнаружены супруга погибшего и их 24-летняя дочь. Приносим самые искренние соболезнования родным и близким погибшихотмечается в заявлении
Еще один человек получил ранения. Дом разрушен.