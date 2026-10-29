В Челябинске выясняют обстоятельства гибели женщины и ее дочери

После трагедии в Челябинске трое детей остались без матери В Челябинске выясняют обстоятельства гибели женщины и ее дочери

Москва29 окт Вести.В Челябинске расследуют обстоятельства трагедии, произошедшей в ночь на 28 октября. По данным KP.RU, 39-летний мужчина застрелил жену и ее 15-летнюю дочь, после чего его самого нашли мертвым.

В квартире в момент стрельбы находились еще трое детей. Двое сыновей женщины, трех и шести лет, выбежали в подъезд и спрятались у соседей. Семимесячный общий ребенок супругов не пострадал. По предварительной версии, причиной конфликта могла стать ревность.

Мужчина работал в частном охранном предприятии и имел доступ к служебному оружию. После трагедии судьбой детей занялись органы опеки: отец мальчиков приехал за ними, а младенца планируют передать под опеку родной сестре погибшей женщины.