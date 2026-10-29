Самого младшего сына убитой в Челябинске женщины возьмет под опеку ее сестра Сестра убитой в Челябинске многодетной матери заберет ее младшего сына

Москва29 окт Вести.Опеку над 7-месячным сыном убитой в Челябинске сожителем многодетной женщины оформит его тетя, сестра погибшей матери, сообщает 74.RU со ссылкой на Министерство социальных отношений Челябинской области.

Его готова забрать родственница со стороны погибшей матери. Сейчас мы ожидаем прибытия женщины на территорию региона рассказала собеседница издания

Утром 28 октября в микрорайоне Вишневая горка в Челябинске 39-летний охранник ЧОПа застрелил из служебного пистолета 38-летнюю жену и 15-летнюю падчерицу, после чего покончил с собой.

В семье, помимо девочки, воспитывались трое мальчиков. 7-месячный малыш был общим ребенком погибшей пары. Еще двоих мальчиков, мальчиков 4 и 6 лет, которым во время стрельбы отчима удалось выбраться из квартиры и спрятаться у соседей, заберет родной отец. Он уже едет в Челябинск.