Трех мальчиков, выживших при нападении отчима в Челябинске, госпитализировали Трех мальчиков из Челябинска, переживших нападение отчима, госпитализировали

Москва28 окт Вести.Трех мальчиков в Челябинске госпитализировали после нападения отчима.

Дети пройдут реабилитацию в детской больнице, с ними будут работать психологи. Об этом 31.Tv рассказали в Минсоцотношений региона.

Несовершеннолетним будет предоставлен весь необходимый объем помощи. Ситуация находится на контроле сказано в сообщении

В настоящее время ведется поиск родственников. Если найти их не получится, после лечения детей отправят в центр содействия семейному воспитанию.

Сообщалось, что трагедия произошла в квартире в Челябинске. Оперативники нашли тела трех человек – женщины, 15-летней девочки и мужчины. По предварительным данным, он застрелил сожительницу, ее дочь и покончил с собой. В квартире в момент происшествия находились еще трое детей. Двое мальчиков смогли спастись, выбежав из дома к соседям. Полугодовалый младенец остался к квартире и не пострадал.