За мальчиками, выжившими при нападении отчима в Челябинске, едет отец Двоих детей, спасшихся при расстреле в Челябинске, заберет родной отец

Москва29 окт Вести.Двоих мальчиков, которым удалось выжить при нападении в микрорайоне Вишневая горка в Челябинске, заберет родной отец. Он уже выехал в город, сообщили 74.RU в областном Министерстве социальных отношений.

Как только отец прибудет в регион, специалисты органов социальной защиты населения окажут ему всю необходимую помощь, чтобы мальчики как можно скорее вернулись в семью сказали в пресс-службе ведомства

Его приезда дети будут ждать в медицинском учреждении, где им обеспечены уход, реабилитация и психологическая поддержка.

Что касается 7-месячного ребенка убитой женщины, его передадут под опеку тети – сестры погибшей матери. Она тоже приедет в Челябинск в ближайшее время.

В челябинском микрорайоне Вишневая горка в поселке Западный утром 28 октября 39-летний охранник ЧОПа застрелил из служебного пистолета 38-летнюю жену и 15-летнюю падчерицу, после чего покончил с собой. Двоим мальчикам 4 и 6 лет удалось выбраться из квартиры и спрятаться у соседей. 7-месячный малыш был общим ребенком погибших, он не пострадал.