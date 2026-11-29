Москва29 нояВести.В Петропавловске-Камчатском 47-летнего мужчину госпитализировали в реанимацию после предполагаемого взрыва сварочного аппарата. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
Инцидент произошел в подвале одноэтажного бетонного гаража на Восточном шоссе.
По оперативным данным, в подвальном помещении находился мужчина, у которого в руках мог взорваться сварочный аппаратотметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ
Как уточняется, взрывная волна выбила ворота. Пострадавшего доставили в краевую больницу.
В ведомстве рассказали, что прибывшие на место пожарные вынесли из гаража баллон с углекислотой, предотвратив угрозу нового взрыва.