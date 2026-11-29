На Камчатке мужчина попал в реанимацию после взрыва сварочного аппарата в гараже

МЧС: на Камчатке мужчина попал в реанимацию после взрыва сварочного аппарата На Камчатке мужчина попал в реанимацию после взрыва сварочного аппарата в гараже

Москва29 ноя Вести.В Петропавловске-Камчатском 47-летнего мужчину госпитализировали в реанимацию после предполагаемого взрыва сварочного аппарата. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Инцидент произошел в подвале одноэтажного бетонного гаража на Восточном шоссе.

По оперативным данным, в подвальном помещении находился мужчина, у которого в руках мог взорваться сварочный аппарат отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

Как уточняется, взрывная волна выбила ворота. Пострадавшего доставили в краевую больницу.

В ведомстве рассказали, что прибывшие на место пожарные вынесли из гаража баллон с углекислотой, предотвратив угрозу нового взрыва.