Сотрудник МЧС пострадал при атаке двух FPV-дронов в Белгородской области

МЧСовец был ранен при атаке дрона в Белгородской области Сотрудник МЧС пострадал при атаке двух FPV-дронов в Белгородской области

Москва30 ноя Вести.Сотрудник МЧС получил ранение в результате атаки двух FPV-дронов в городе Грайворон Белгородской области, об этом сообщили в оперативном штабе региона на платформе МАХ.

В городе Грайворон в результате атаки двух FPV-дронов пострадал сотрудник МЧС. С осколочными ранениями грудной клетки, плеча и руки он доставлен в Грайворонскую ЦРБ говорится в сообщении

После оказания медпомощи мужчину доставят в городскую больницу №2 Белгорода.

Также в результате этой атаки загорелся гараж, сгорел легковой автомобиль.

Кроме того, в селе Тулянка Валуйского округа при детонации БПЛА повреждения получил объект инфраструктуры, а в поселке Октябрьский Белгородского округа беспилотник повредил грузовой автомобиль.

О пострадавших при этих инцидентах не сообщалось.