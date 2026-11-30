Москва30 нояВести.Сотрудник МЧС получил ранение в результате атаки двух FPV-дронов в городе Грайворон Белгородской области, об этом сообщили в оперативном штабе региона на платформе МАХ.
В городе Грайворон в результате атаки двух FPV-дронов пострадал сотрудник МЧС. С осколочными ранениями грудной клетки, плеча и руки он доставлен в Грайворонскую ЦРБговорится в сообщении
После оказания медпомощи мужчину доставят в городскую больницу №2 Белгорода.
Также в результате этой атаки загорелся гараж, сгорел легковой автомобиль.
Кроме того, в селе Тулянка Валуйского округа при детонации БПЛА повреждения получил объект инфраструктуры, а в поселке Октябрьский Белгородского округа беспилотник повредил грузовой автомобиль.
О пострадавших при этих инцидентах не сообщалось.