Медведев приехал в Кремль на церемонию вручения госнаград Зампред Совбеза РФ Медведев прибыл в Кремль на церемонию вручения госнаград

Москва12 июн Вести.Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев приехал в Кремль на церемонию вручения государственных наград. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на корреспондента.

Ранее Медведев в своем канале в MAX опубликовал поздравление с Днем России.

12 июня страна отмечает День России. Президент РФ Владимир Путин в этот день в Кремле награждает лауреатов госпремий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности и Героев Труда.