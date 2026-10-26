Москва26 окт Вести.Россия обладает огромным экономическим потенциалом, заявил председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

На заседании постоянного комитета движения "За свободу наций!" он отметил, что страна продолжает развиваться, несмотря на введение 30 тысяч односторонних ограничительных мер​​​.

Но само по себе это весьма показательно. Это все-таки у нас экономический потенциал огромный заявил Медведев

Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, РФ проходит сложности в экономике, но она их пройдет. По словам главы государства, макроэкономические показатели говорят о том, что у России экономика здоровая, а финансовые системы и экономические институты работают устойчиво​​​.