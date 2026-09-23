Бегающего медвежонка заметили на улице в Горнозаводске

Медвежонка заметили на улице в Пермском крае Бегающего медвежонка заметили на улице в Горнозаводске

Москва23 сен Вести.Бегающего медвежонка заметили местные жители на улице в Горнозаводске Пермском крае. Об этом сообщает ИС "Вести".

На кадрах видно, как животное перебегает из чащи в чащу через пешеходную дорожку. При этом прохожие не испугались и продолжили путь.

По данным Министерства природы Пермского края, количество медведей в регионе выросло: в 2025 году насчитывалось 8 463 особи, в 2024 - 7 804, в 2023 - 7 872.

За три года зарегистрировано одно нападение на человека — в Кудымкарском округе.