Москва23 сенВести.Бегающего медвежонка заметили местные жители на улице в Горнозаводске Пермском крае. Об этом сообщает ИС "Вести".
На кадрах видно, как животное перебегает из чащи в чащу через пешеходную дорожку. При этом прохожие не испугались и продолжили путь.
По данным Министерства природы Пермского края, количество медведей в регионе выросло: в 2025 году насчитывалось 8 463 особи, в 2024 - 7 804, в 2023 - 7 872.
За три года зарегистрировано одно нападение на человека — в Кудымкарском округе.