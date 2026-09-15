Очевидцы заметили в Улан-Удэ бегающего по улице медвежонка В Улан-Удэ заметили медведя, полиция проводит проверку

Москва15 сен Вести.На улице микрорайона Стеклозавод в Улан-Удэ был замечен медвежонок. Полиция и республиканская служба по надзору в сфере природопользования (Бурприроднадзор) проводят проверку по данном сообщению. Об этом сообщили в мэрии столицы Бурятии, передает РИА Новости.

О хищнике, гуляющем по улице города, стало известно во вторник 15 сентября. Паблик "Весь Улан-Удэ" опубликовал видео, снятые очевидцами из машины и из окна дома. На кадрах медвежонок убегает по улице от собак.

Идет проверка. Уточним. МВД и Бурприроднадзор отметили в мэрии Улан-Удэ

В комментариях к видео уточнили, что инцидент произошел на улице Сиреневая.