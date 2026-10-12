Москва12 окт Вести.Депутаты гордумы Екатеринбурга единогласно приняли досрочную отставку мэра города Алексея Орлова, передает ТАСС.

Он принял решение сложить полномочия 28 сентября. Как пояснили в администрации, это связано с избранием Орлова депутатом Законодательного собрания Свердловской области и невозможностью совмещать две функции.

Позади почти шесть лет интенсивной, порой непростой, но, безусловно, созидательной работы. И все это время нашим главным ориентиром оставался Екатеринбург – его благополучие, безопасность и комфорт жителей приводит агентство слова Орлова

Председатель городской думы Анна Гурарий, со своей стороны, отметила, что мэр Екатеринбурга всегда демонстрировал конструктив в общении с депутатским корпусом.