Алексей Орлов досрочно ушел с поста мэра Екатеринбурга Глава Екатеринбурга Орлов написал заявление о досрочном снятии полномочий

Москва28 сен Вести.Алексей Орлов досрочно ушел в отставку с поста мэра Екатеринбурга из-за невозможности совмещать функции мэра со статусом депутата, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Там подчеркнули, что решение об отставке будут принимать депутаты гордумы, сам Орлов сейчас находится в отпуске.

Алексей Валерьевич написал заявление о досрочном снятии с себя полномочий главы Екатеринбурга в связи с невозможностью совмещать функции главы со статусом депутата говорится в сообщении пресс-службы

Судя по данным, обнародованным региональным избиркомом, Орлов был избран депутатом Свердловского законодательного собрания от партии "Единая Россия".

Мэром Екатеринбурга он был с февраля 2021 года и переизбирался на второй срок полномочий в 2026-м.