Москва22 мая Вести.Глава муниципалитета Сурко в перуанской городе Лима Карлос Брюс испытал новый электрошокер на своем помощнике Артуро Боббио, после чего тот потерял сознание. Видео с инцидентом опубликовал портал Vistazo. На кадрах видно, как Брюс выстрелил из шокера Боббио в спину, после чего помощник упал на пол, а присутствующие, включая самого мэра, начали смеяться.

Запись вызвала резкую критику и обвинения в превышении полномочий. Брюс обвинения отрицает и подчеркивает, что Боббио согласился на испытание электрошокера добровольно, а реальной опасности для его жизни и здоровья не было.