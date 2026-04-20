Мэр Уфы Мавлиев: самая важная задача – поддержка участников СВО и их семей

Москва20 апр Вести.Самой важной задачей сегодня является поддержка участников специальной военной операции и их семей, заявил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев в интервью информационной службе "Вести".

Мавлиев также сообщил, что город передал военным уже четвертый гуманитарный конвой весом более 1000 тонн.

Самая важная задача сегодня, которой мы придерживаемся, – это поддержка участников специальной военной операции, бойцов, которые находятся на передовой. Доставили уже четвертый гуманитарный конвой. Это более 1000 тонн гуманитарного груза. Ну и не менее важная задача, конечно, работать с семьями на территории, окутать вниманием, необходимой заботой, чтобы те, кто находится на передовой, могли спокойно выполнять поставленные задачи сказал Мавлиев

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил вклад религиозных организаций в работу по поддержке участников специальной военной операции и их семей.